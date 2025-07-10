"Я удивлен! Причем здесь футболисты? Исключение "Торпедо" из РПЛ не совсем справедливо. Стоит наказать тех, кто участвовали в подкупе судей, но не футболистов. Считаю, что "Торпедо" не заслуживают такого наказания", - цитирует Семина "Советский Спорт".
Сегодня, 10 июля, стало известно, что московский футбольный клуб "Торпедо" исключен из числа участников Российской Премьер-Лиги. Ранее функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов были заключены под стражу - они обвиняются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По итогам минувшего сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Также ранее появилась информация, что "автозаводцы" могли подкупить главного арбитра заключительного тура Первой Лиги - в той встрече команда сыграла вничью с "КАМАЗом".
Семин: исключение "Торпедо" из РПЛ не совсем справедливо
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал исключение "Торпедо" из РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"