"Хочу, чтобы этот сезон остался в прошлом, чтобы он был самым плохим из всех, что у меня были и будут. Хотя на самом деле этот сезон и был самым плохим в карьере. Так что хочу доказать прежде всего самому себе, что я на уровне и могу судить не просто намного лучше, а практически безупречно: разбираться там, где обязан разбираться", - цитирует Карасева Sport24.
Сергей Карасев ранее заявил, что сезон-2024/2025 стал одним из самых неудачных в его карьере, арбитр отметил, что на это повлияло несколько факторов. Карасев работает на матчах Российской Премьер-Лиги с 2008 года, а также является арбитром ФИФА с 2010 года.
Всего на счету российского арбитра 275 матчей в Российской Премьер-Лиге, а также 79 обслуженных встреч в Первой Лиге. Карасев работал на матчах Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, а также на данный момент привлекается к играм саудовского чемпионата. Отметим, что арбитр работал на чемпионатах Европы 2020 и 2016 - в общей сложности россиянин отработал на 5 встречах.
Арбитр Карасев: хочу доказать прежде всего самому себе, что я могу судить практически безупречно
Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о своей цели на предстоящий сезон.
Фото: РПЛ