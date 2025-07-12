Матчи Скрыть

Суперкубок России

Новости
Краснодар
18:00
ЦСКАНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
17:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
17:30
ДинамоНе начат
Ростов
19:00
ФакелНе начат

Дьяков: Соболев сможет забить 15 мячей в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о потенциале нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Будет забивать – будет молодцом. Если нет, то другие футболисты "Зенита" его заменят. Соболеву по силам забить за сезон 15 мячей. Не надо ставить ограничений. Пусть ставит цель в 20 голов за сезон. Чем выше амбиции, тем круче", - цитирует Дьякова Metaratings.

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится