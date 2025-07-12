По информации источника, "Сочи" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Игорю Калинину, руководство "барсов" звонило по возможному переходу игрока ростовчанам.
В прошлом сезоне Игорь Калинин на правах аренды выступал за воронежский "Факел" - футболист провел за команду во всех турнирах 24 матча и отметился 1 результативной передачей. Ранее защитник был игроком "Волгаря", екатеринбургского "Урала", казанского "Рубина" и ряда других российских и зарубежных клубов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 700 тысяч евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Источник: Metaratings.
Источник: "Сочи" проявляет интерес к защитнику "Ростова" Игорю Калинину
Защитник Игорь Калинин может продолжить карьеру в "Сочи".
Фото: ФК "Факел"