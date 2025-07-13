«Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон», - сказал Жерсон клубной пресс-службе.
Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее Жерсон играл за «Фламенго», «Марсель», «Фиорентину», «Рому» и «Флуминенсе».
Жерсон: я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле
Новичок «Зенита» Жерсон поделился первыми впечатлениями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"