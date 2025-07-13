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Жерсон: я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле

Новичок «Зенита» Жерсон поделился первыми впечатлениями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
«Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон», - сказал Жерсон клубной пресс-службе.

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Ранее Жерсон играл за «Фламенго», «Марсель», «Фиорентину», «Рому» и «Флуминенсе».

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