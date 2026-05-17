Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат
Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат

Бояринцев: "Динамо" Махачкала окажет серьезное сопротивление "Спартаку"

Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между красно-белыми и махачкалинским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"В последнем туре махачкалинское "Динамо" окажет серьезное сопротивление "Спартаку".
Команда Евсеева может выстроить игру вторым номером. "Спартак" пропускает много быстрых атак", - сказал Бояринцев "РБ Спорт".

Матч заключительного, 30-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком" состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Анжи Арена". Встречу обслужит судейская бригада Рафаэля Шафеева.

Махачкалинцы идут на 14-м месте с 25 очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с 51 баллом.

