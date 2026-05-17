Сигурдссон поделился ожиданиями от матча "Ростов" - "Зенит"

"Ростову" важно завершить сезон хорошим матчем и победой над "Зенитом".Даже если это будет означать чемпионство "Краснодара". Если такое действительно случится, это будет настоящая драма", - сказал Сигурдссон "Чемпионату".
Сегодня, 17 мая, "Ростов" на домашнем стадионе сыграет с "Зенитом" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что по итогам 29 сыгранных туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 65 набранными очками, на второй строчке располагается "Краснодар" с 63 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 53 очками. "Ростов" занимает десятое место в таблице - команда набрала 33 очка.