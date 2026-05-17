Мовсисян: Дзюба может быть полезен "Спартаку"

- Дзюба также говорил, что хотел бы однажды вернуться в "Спартак" и быть полезным как лидер раздевалки.
- Почему нет? У него огромный опыт, и он действительно может быть полезен команде, - цитирует Мовсисяна Metaratings.
Артем Дзюба с сентября 2024 года является игроком тольяттинского "Акрона", его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Родины" к футболисту, однако нападающий опроверг эту информацию.
Сегодня, 17 мая, тольяттинцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на выезде в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.