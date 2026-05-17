Прудников: "армейцы" постараются выиграть "Локомотив", чтобы сделать приятное болельщикам

"ЦСКА неважно выглядел в последнее время, турнирной мотивации у команды нет, но это дерби и последний матч в сезоне.Поэтому "армейцы" постараются выиграть, чтобы сделать приятное своим болельщикам", - сказал Прудников "Матч ТВ".
В воскресенье, 17 мая, состоится матч 30 тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и московским "Локомотивом". Напомним, что по итогам 29 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 53 набранными очками. "Армейцы" располагаются на пятой строчке с 48 баллами в своем активе.