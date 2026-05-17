Бояринцев оценил выступление "Дурана" за "Зенит"

"От Дурана ждали большего в "Зените".Он хороший футболист, но удивительно, что игрок покидает расположение команды перед такой важной игрой. Дуран был классным конкурентом для Соболева", - цитирует Бояринцева "РБ Спорт".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на полгода без права последующего выкупа. Всего форвард провел за российский клуб во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами (оба - с пенальти). Перед матчем 30 тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые объявили об отъезде Дурана из расположения команды по личным обстоятельствам.