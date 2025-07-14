«Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в «Ботафого» во время карьеры там - и это правда. Мы провели потрясающий сезон, выиграли несколько трофеев. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне все там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба - «Зенита», - цитирует Энрике «Российская газета».
Бразильский нападающий перешел из «Ботафого» в «Зенит» в январе 2025 года.
В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Контракт Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитан до 31 декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 26,2 млн евро.
Луис Энрике - о желании уйти из "Зенита": мои слова были выдернуты из контекста
Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал слова о желании уйти из стана «сине-бело-голубых» в бразильский «Ботафого».
Фото: ФК "Зенит"