"Но также стоит признать, что зарплаты у арбитров РПЛ небольшие, если сравнивать с футболистами, а на это все выделяет деньги государство. Футболистам из бюджета платят невероятные суммы, а судьи получают примерно 200 тысяч рублей за матч. Возможно, что если бы зарплаты у них были бы больше, то и взяток судьи не брали бы", — приводит слова Масалитин "РБ Спорт".
Напомним, функционеров "Торпедо" Леонида Соболева и Валерия Скородумова обвиняют в попытке оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования. По данным следствия, они пытались подкупить судью Максима Презву, предложив ему более одного миллиона рублей за победу команды, назначение пенальти в ворота соперника или удаление игрока с поля.
Суд заключил Соболева и Скородумова под стражу на 2 месяца. Также стало известно, что экс-гендиректору Скородумову запретили вести любую деятельность, связанную с футболом в течение 10 лет, а совладельцу клуба Соболеву – в течение 5 лет.
По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги, что позволило подопечным Олега Кононова выйти в РПЛ. На фоне скандала "Торпедо" был исключен из РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
Экс-игрок ЦСКА Масалтин – о скандале с "Торпедо": если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалтин прокомментировал проблему взяток в российском судейском корпусе на фоне скандала с "Торпедо".
Фото: "Матч ТВ"