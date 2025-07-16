"Зенит" никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне. Всё-таки 100-летие — так и будут его переносить, пока не выиграют. "Краснодару" же надо доказать свой уровень. Бывает такое, что команда может стать чемпионом один раз. Вот если выиграют в этом сезоне, тогда будут считаться классной командой", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обойдя в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду, а в мае текущего года в Санкт-Петербурге отметили сто лет со дня основания "Зенита".
В 1 туре чемпионата России команда Сергея Семака примет на домашнем стадионе "Ростов", а действующий чемпион - "Краснодар" - отправится на выезд к "Пари НН".
Канчельскис: "Зенит" никому не даст шансов стать чемпионом в новом сезоне
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис назвал главного фаворита чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: РПЛ