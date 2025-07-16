Круговой: готов ли стать форвардом? Какой из меня бомбардир

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, готов ли он выступить на позиции нападающего.
Фото: ПФК ЦСКА
"Готов стать бомбардиром, если Челестини скажет, чтобы был форвардом? Давайте далеко не будем заходить. Какой из меня бомбардир (улыбается)", - цитирует Кругового "СЭ".

Напомним, в матче за Суперкубок России против "Краснодара" (1:0), который состоялся 12 июля, защитник московского ЦСКА Данил Круговой занял позицию на левом фланге атаки.

Круговой перебрался в ЦСКА летом прошлого года, покинув в качестве свободного агента "Зенит". На счету крайнего защитника 2 забитых мяча и 6 голевых передач в 32 играх за "армейцев" во всех турнирах.

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