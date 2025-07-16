Агент Гайча: Адольфо не давали постоянства. Представьте, если бы он отыграл целый год за ЦСКА!

Футбольный агент Пабло Каро объяснил провальный период своего клиента Адольфо Гайча в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Адольфо не давали постоянства в игре. Посмотрите на его статистику. За два последних чемпионата России он сыграл 53 минуты в сумме. А в Суперлиге Турции за "Антальяспор" Гайч забил восемь голов. Представьте, что было бы, если бы он полноценно отыграл целый год за ЦСКА!.

В ЦСКА Гайч перешел в 2020 году из аргентинского "Сан-Лоренсо" за 8,5 млн евро. В армейском клубе он провел 39 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Аргентинский форвард не провел ни одного полноценного сезона в ЦСКА. За все время нахождения у армейцев он побывал в пяти арендах.

Прошедший сезон Гайч провел в "Антальяспоре". В его активе 38 матчей во всех турнирах и девять голов.

Источник: "Чемпионат"

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