- Адольфо не давали постоянства в игре. Посмотрите на его статистику. За два последних чемпионата России он сыграл 53 минуты в сумме. А в Суперлиге Турции за "Антальяспор" Гайч забил восемь голов. Представьте, что было бы, если бы он полноценно отыграл целый год за ЦСКА!.
В ЦСКА Гайч перешел в 2020 году из аргентинского "Сан-Лоренсо" за 8,5 млн евро. В армейском клубе он провел 39 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Аргентинский форвард не провел ни одного полноценного сезона в ЦСКА. За все время нахождения у армейцев он побывал в пяти арендах.
Прошедший сезон Гайч провел в "Антальяспоре". В его активе 38 матчей во всех турнирах и девять голов.
Источник: "Чемпионат"
Агент Гайча: Адольфо не давали постоянства. Представьте, если бы он отыграл целый год за ЦСКА!
Футбольный агент Пабло Каро объяснил провальный период своего клиента Адольфо Гайча в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА