«Вы вспомните хоть один матч, когда Заболотный хорошо себя проявил, выходя на замену. Нет таких матчей. Пободаться, побороться - да, он незаменим. Но здесь он не проявит себя. Заболотный - наконечник. Когда он играет в основном составе, он полезный. Это как с Бухаровым, он идеально играет головой, но его 30 раз на эти 15-20 минут выпускали и ноль голов», - заявил Быстров в выпуске программы «О, футбол!».
Заболотный перешел в «Спартак» этим летом. Форвард заключил контракт с клубом по схеме «1+1».
В минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за «Химки». Заболотный принял участие в 31 матче за подмосковный клуб, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
В первом туре предстоящего сезона РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене 19 июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Быстров - о Заболотном: в "Спартаке" он не проявит себя
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров объяснил, почему нападающий Антон Заболотный не сможет проявить себя в московском «Спартаке».
Фото: ФК "Спартак"