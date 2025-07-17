«Доверие к Слуцкому в Китае? Ну и что? А что здесь такого? А что, есть люди, которых ругают, и они ничего не делают? Тем более что я Слуцкого не ругаю, я просто говорю, что это человек, который случайно попал в футбол. За счёт футбольных людей, за счёт футбола себе жизнь устраивает. А что, это не так? Правда? Правда. Он в футбол всю жизнь не играл. Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. А в Китае пускай что хочет, то и делает», - цитирует Мостового «РИА Новости Спорт».
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 64 матча, в которых одержала 47 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, дважды став обладателем Суперкубка Китая.
Вчера, 16 июля, стало известно, что 54-летний специалист продлил контракт с китайским клубом до 2027 года.
Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», «Витессе» из Нидерландов, английском «Халле», московском ЦСКА и других клубах. Также он возглавлял сборную России.
Мостовой - о Слуцком: это человек, который случайно попал в футбол
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Рубин"