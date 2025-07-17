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В "Зените" подтвердили переход Сергея Волкова в "Сочи"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что Сергей Волков перейдет в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
— Правда, что Волков отправляется в аренду в "Сочи" без права выкупа?

— Правда, - приводит слова Медведева "Чемпионат".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что завтра, 18 июля, защитник петербургского "Зенита" Сергей Волков перейдет в "Сочи" на правах аренды без права последующего выкупа.

Напомним, что петербургский "Зенит" летом 2024 года оформил переход Сергея Волкова из "Краснодара" за 7 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В прошлом сезоне защитник вышел на поле в составе петербуржцев в 6 встречах и не отметился результативными действиями.

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