— Правда, что Волков отправляется в аренду в "Сочи" без права выкупа?
— Правда, - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что завтра, 18 июля, защитник петербургского "Зенита" Сергей Волков перейдет в "Сочи" на правах аренды без права последующего выкупа.
Напомним, что петербургский "Зенит" летом 2024 года оформил переход Сергея Волкова из "Краснодара" за 7 миллионов евро с учетом бонусных выплат. В прошлом сезоне защитник вышел на поле в составе петербуржцев в 6 встречах и не отметился результативными действиями.
В "Зените" подтвердили переход Сергея Волкова в "Сочи"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев подтвердил, что Сергей Волков перейдет в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"