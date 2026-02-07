В центре внимания - полузащитник "Барселоны" Педри. По данным The Touchline, глава мадридского клуба давно высоко оценивает 23-летнего хавбека и не исключает попытки переманить его из стана принципиального соперника.
Как утверждается, потенциальная реализация такого плана возможна не раньше 2027 года. При этом контракт Педри с каталонским клубом действует до середины 2030 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет около 140 миллионов евро.
Перес задумал трансфер игрока "Барселоны" в "Реал" - источник
Фото: Getty Images