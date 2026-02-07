Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Перес задумал трансфер игрока "Барселоны" в "Реал" - источник

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает сценарий громкого трансфера.
Фото: Getty Images
В центре внимания - полузащитник "Барселоны" Педри. По данным The Touchline, глава мадридского клуба давно высоко оценивает 23-летнего хавбека и не исключает попытки переманить его из стана принципиального соперника.

Как утверждается, потенциальная реализация такого плана возможна не раньше 2027 года. При этом контракт Педри с каталонским клубом действует до середины 2030 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет около 140 миллионов евро.

Опубликовал:
