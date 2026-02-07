Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Газизов оценил новичка махачкалинского "Динамо"

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о полузащитнике Дайя Эддине Мешиде, который пополнил состав клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: "Динамо" Мх
Руководитель отметил потенциал 19-летнего алжирца.

- Перспективный футболист, считаем, что сделали хорошее приобретение. Готов ли он помочь команде с первых матчей? Решение останется за главным тренером, - цитирует Газизова "Матч ТВ".


Ранее Мешид выступал за "УСМ Алжир". По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 210 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей без результативных действий.

Махачкалинский клуб с 15 баллами в активе идёт на 13-й строчке в таблице чемпионата России. РПЛ, напомним, возобновится в конце месяца.

