Газизов оценил новичка махачкалинского "Динамо"

- Перспективный футболист, считаем, что сделали хорошее приобретение. Готов ли он помочь команде с первых матчей? Решение останется за главным тренером, - цитирует Газизова "Матч ТВ"

Руководитель отметил потенциал 19-летнего алжирца.Ранее Мешид выступал за "УСМ Алжир". По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 210 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей без результативных действий.Махачкалинский клуб с 15 баллами в активе идёт на 13-й строчке в таблице чемпионата России. РПЛ, напомним, возобновится в конце месяца.