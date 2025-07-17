«Всегда есть заинтересованные клубы, но необходимо найти команду, которая будет вести переговоры и предложит сумму, превышающую € 20 млн, о которой просит «Спартак». Предложение «Фейеноорда» в размере € 15 млн было недостаточным. Мы будем продолжать работать над этим», — цитирует Морсинка Estadio TD+.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Фейеноорд» уже направил «Спартаку» предложение в размере €15 млн, но получил отказ.
Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.
Агент Угальде: "Спартак" просит сумму, превышающую € 20 млн за трансфер Манфреда
Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк сообщил, что красно-белые оценили игрока не менее € 20 млн.
Фото: ФК "Спартак"