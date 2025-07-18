Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
20:30
БалтикаНе начат

Бывший тренер "Спартака" Абаскаль рассказал, будет ли он следить за новым сезоном РПЛ

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, будет ли он смотреть матчи РПЛ в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, я буду следить за новым сезоном РПЛ и всеми новостями вокруг нее. Я всегда внимателен к тому, что происходит в российском футболе", - цитирует Абаскаля Metaratings.

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

После отставки из московского "Спартака" испанец работал в "Гранаде", а на данный момент является главным тренером мексиканского "Атлетико Сан-Луис".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится