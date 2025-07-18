"Конечно, я буду следить за новым сезоном РПЛ и всеми новостями вокруг нее. Я всегда внимателен к тому, что происходит в российском футболе", - цитирует Абаскаля Metaratings.
Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.
После отставки из московского "Спартака" испанец работал в "Гранаде", а на данный момент является главным тренером мексиканского "Атлетико Сан-Луис".
Бывший тренер "Спартака" Абаскаль рассказал, будет ли он следить за новым сезоном РПЛ
Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, будет ли он смотреть матчи РПЛ в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"