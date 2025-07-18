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Семшов: никто и не говорит, что Заболотный - игрок для борьбы за чемпионство

Экс-игрок ЦСКА Игорь Семшов высказался о переходе Антона Заболотного в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Много скепсиса по приглашению Заболотного, но, по-моему, в "Спартаке" никто и не говорит, что это игрок для борьбы за чемпионство. Есть желание получить большого нападающего, который может усилить игру в атаку в определенный момент времени", - цитирует Семшова "РБ Спорт".

Этим летом московский "Спартак" подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным по схеме "1+1", нападающий перешел в стан красно-белых на правах свободного агента.

В прошлом сезоне нападающий провел за подмосковные "Химки" в Российской Премьер-Лиге 29 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", ЦСКА и ряд других российских клубов.

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