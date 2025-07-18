"Конечно, если "Динамо" ставит перед собой самые высокие задачи, никак нельзя терять очки в матче с "Балтикой". Тем более это не самый серьёзный соперник, и в игре с ним нужно обязательно брать три очка. От "Динамо" всегда ждут чемпионства", - цитирует Силкина "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков в 30 встречах. Калининградская "Балтика" заняла первое место в таблице Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ.
Сегодня, 18 июля, бело-голубые примут на своем поле калининградскую команду в 1 туре чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени.
Силкин: если "Динамо" на что-то претендует, то команде нельзя терять очки в матче с "Балтикой"
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с "Балтикой" в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"