"Хорхе опоздал на сборы и на сегодняшний день не готов играть. Слухи про переход во "Фламенго"? Слухи я не комментирую", - цитирует Гафина "СЭ".
Вчера, 18 июля, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с калининградской "Балтикой" в 1 туре РПЛ (1:1). Полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль наблюдал за матчем с трибун.
Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник в ближайшее время перейдет в бразильский "Фламенго". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
В "Динамо" высказались о возможном уходе Карраскаля во "Фламенго"
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо"