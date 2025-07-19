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Абаскаль прокомментировал результаты "Спартака" в прошлом сезоне

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал результаты красно-белых в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Спартак"
"Я видел усилия "Лукойла" в прошлом сезоне. Мне жаль, потому что я знаю, сколько они вложили, надеюсь, в текущем сезоне у "Спартака" будут лучшие результаты", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".

Напомним, что Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года, под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Летом 2024 года "Спартак" объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера, летом текущего года клуб продлил соглашение со специалистом до июня 2027 года. По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале нижней сетки "Ростову" (1:2).

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