"Я видел усилия "Лукойла" в прошлом сезоне. Мне жаль, потому что я знаю, сколько они вложили, надеюсь, в текущем сезоне у "Спартака" будут лучшие результаты", - приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
Напомним, что Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года, под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Летом 2024 года "Спартак" объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера, летом текущего года клуб продлил соглашение со специалистом до июня 2027 года. По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России и вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале нижней сетки "Ростову" (1:2).
Абаскаль прокомментировал результаты "Спартака" в прошлом сезоне
Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал результаты красно-белых в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Спартак"