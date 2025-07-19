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В "Партизане" высказались о возможной аренде Мухина у ЦСКА

Главный тренер "Партизана" Срджан Благоевич рассказал, пытался ли клуб арендовать Максима Мухина у ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Были разговоры с ЦСКА об аренде игроков. Но не только по Мухину. Были еще пару игроков, по которым клуб разговаривал с ЦСКА. У нас братские связи с красно-синими, руководители ЦСКА и "Партизана" активно коммуницируют", - цитирует Благоевича "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Максим Мухин вышел на поле в составе ЦСКА в 1 встрече, проведя на поле 5 игровых минут в Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 1,5 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее россиянин выступал за московский "Локомотив".

Сообщалось, что итальянский "Сассуоло" заинтересован в переходе российского полузащитника в текущее летнее трансферное окно.

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