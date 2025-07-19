"Меня ждут встречи с болельщиками "Зенита", которые, как я слышал, очень страстные ребята. Это очень похоже на Аргентину,, где болеют истово и по-настоящему. Потому что любой другой результат, кроме победы, не особо приветствуется", — рассказал Вега в интервью "Матч ТВ".
Вега перешел в "Зенит" 3 июля из "Аргентинос Хуниорс". Сумма трансфера составила 9 млн евро. Контракт аргентинского защитника с петербургским клубом действует до конца сезона 2029/30.
В этом сезоне аргентинского чемпионата Вега сыграл в 14 матчах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Также в "Зените" играет бывший одноклубник Веги по "Аргентинос Хуниорс" — нападающий Лусиано Гонду. В прошлом сезоне он забил за петербургский клуб 11 голов в 29 матчах во всех турнирах. В первом туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" примет на своём поле "Ростов". Встреча пройдет 20 июля.
Вега сравнил болельщиков "Зенита" с аргентинскими фанатами
Новичок "Зенита" Роман Вега сравнил болельщиков петербургского клуба с аргентинскими фанатами.
Фото: ФК "Зенит"