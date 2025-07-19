- Нельзя говорить, что это ужасный старт для "Динамо". Если бы мы говорили о финише, то тогда бы, наверное, да. А в стартовых матчах часто бывают такие осечки - они связаны с психоэмоциональным состоянием. Не столько с подготовленностью игроков, команды, сколько с настроем, потому что команда смотрит на эмблему. Со "Спартаком", ЦСКА будет другой настрой, а здесь, в первом туре, была "Балтика" - команда, которая пришла в РПЛ, - цитирует Игнатьева Metaratings.ru.
18 июля на поле московского стадиона "ВТБ Арена" состоялся стартовый матч сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги между столичным "Динамо" и калининградской "Балтикой". Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на гол нападающего гостей Брайана Хиля на 12-й минуте игры в начале второго тайма бело-голубые ответили точным ударом защитника Хуана Касереса после удачного розыгрыша углового.
13 июня 2025 года московское "Динамо" возглавил новый наставник - главный тренер сборной России Валерий Карпин, который будет совмещать работу в клубе и национальной команде.
Борис Игнатьев: нельзя говорить, что ничья с "Балтикой" - ужасный старт для "Динамо"
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о старте московского "Динамо" в новом сезоне РПЛ после ничейного матча 1 тура с калининградской "Балтикой" (1:1).
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