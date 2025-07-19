Талалаев объяснил визит на матч "Спартака" — "Динамо" Махачкала

— Поделитесь впечатлениями от увиденного?
— Нет. Это была разведка. Нельзя делиться.
— Что скажете про вчерашний матч?
— Мы говорили о стандартах «Динамо». С них и получили, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Московский «Спартак» стартовал с победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Вчера, 19 июля, команда Деяна Станковича принимала на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра на стадионе «Лукойл Арена» в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал бразильский форвард Маркиньос, забивший на 38-й минуте.
В 2-м туре РПЛ «Балтика» сыграет против «Спартака» на выезде 26 июля.