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Талалаев объяснил визит на матч "Спартака" — "Динамо" Махачкала

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев присутствовал на матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».
Фото: ФК "Балтика"
— Поделитесь впечатлениями от увиденного?

— Нет. Это была разведка. Нельзя делиться.

— Что скажете про вчерашний матч?

— Мы говорили о стандартах «Динамо». С них и получили, — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Московский «Спартак» стартовал с победы в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Вчера, 19 июля, команда Деяна Станковича принимала на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра на стадионе «Лукойл Арена» в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на свой счет записал бразильский форвард Маркиньос, забивший на 38-й минуте.

В 2-м туре РПЛ «Балтика» сыграет против «Спартака» на выезде 26 июля.

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