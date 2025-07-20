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Маркиньос рассказал, что нужно сделать "Спартаку", чтобы стать чемпионом

Полузащитник "Спартака" Маркиньос рассказал, что нужно сделать команде, чтобы завоевать чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
"За счет чего мы можем выиграть чемпионат? Прежде всего мы должны быть семьей. Мы должны на поле поддерживать и прикрывать друг друга. Мы должны сражаться и бороться. Думаю, что у нас уже есть все эти качества, нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Маркиньоса "РБ Спорт".

Вчера, 19 июля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0 в 1 туре Российской Премьер-Лиги, единственным забитым мячом отметился полузащитник красно-белых Маркиньос. Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на своем поле калининградскую "Балтику".

По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Этим летом руководство клуба продлило контракт с главным тренером Деяном Станковичем до июня 2027 года.

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