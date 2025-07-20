"У Франка все хорошо в Анголе, уверен, он сделает клуб чемпионом. "Петру Атлетику" — солидный клуб по меркам Анголы. Годик-два поработает там, и точно вернется в Россию. Он хочет что-то выиграть в России. У него есть желание возглавить топ-клуб РПЛ", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что испанский специалист Франк Артига стал главным тренером ангольского "Петру Атлетику".
Франк Артига был главным тренером подмосковных "Химок" с июня 2024 года по апрель текущего года. Напомним, что по итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице российского чемпионата, однако вылетел из Российской Премьер-Лиги, так как не смог пройти процедуру лицензирования из-за проблем с финансированием. Ранее испанский специалист был главным тренером московской "Родины".
Агент Артиги: у Франка есть желание возглавить топ-клуб РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, рассказал, что тренер хочет поработать в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"