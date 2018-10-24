Лучше поздно, чем никогда: у «Локомотива» остался последний шанс в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Лучше поздно, чем никогда: у «Локомотива» остался последний шанс в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» в двух первых матчах группового этапа Лиги чемпионов дважды проиграл, пропустив четыре мяча. Встреча против «Порту» будет решающей для «железнодорожников» в борьбе за право остаться на плаву в самом значимом турнире Старого Света. Rusfootball.info - о возможностях «Локо» и «Порту».


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


В сложившейся ситуации «Локомотиву» в домашнем матче придется сквозь боль и слезы переигрывать «Порту». В случае поражения шансы московской команды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов сильно ухудшатся: отставание от лидера группы D составит семь очков. Тогда останется только верить на третье место в квартете, которое дает право на продолжении борьбы уже в Лиге Европы. Правда, это тоже нужно заслужить.

Стартовый свисток главный арбитр встречи Бобби Мэдден даст в 22:00 по московскому времени. Снова поздний еврокубковый матч в нашей стране, хотя УЕФА предоставляет командам два временных слота.

Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. УЕФА, в чем логика?

Особенное противостояние

Для журналистов из самого западного государства Европы особо примечательными игроками из «Локо» оказались, естественно, португальские футболисты. Для Португалии Эдер и Фернандеш - весьма именитые игроки. Первый в 2016 дальней пушкой принес Кубок Европы, второй - один из самых перспективных полузащитников в конце нулевых.


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


«Не хотел бы его терять, хочу, чтобы он продлил контракт с нашим клубом», - отвечал Семин на вопрос о контракте Фернандеша, который заканчивается в конце этого сезона.

История с новым соглашением Мануэла в «Локо» чуть было не закончилась расставанием уже этим летом. Приближение к естественному окончанию карьеры футболиста, скорее всего, будет снижать количество нулей в его контракте. Так считал клуб и всячески хотел изменить договор. С одной стороны, "железнодорожники", естественно, хотел сохранить своего лидера, с другой - в долгосрочной перспективе не молодеющий португалец мог начать сдавать. На данный момент, Ману - игрок «Локомотива», но португальские журналисты уже подогревают почву для новых рассуждений.


Фото: Reuters


Ещё один португалец Эдер играл даже под руководством нынешнего тренера «Порту» Сержиу Консейсау. «Тот год был для меня прекрасным в «Браге», как и для Эдера, соответственно. Знаете, не буду и не хочу ничего советовать Семину, он и так всё знает», - отмечал наставник португальской команды на предматчевой пресс-конференции.

Российско-португальские битвы

Удивительно, что «железнодорожники» никогда не встречались с «Порту». В рамках еврокубковых турниров «Локомотив» играл против «Бенфики», лиссабонского «Спортинга», «Браги».

«Локомотив» в последний раз играл с португальским клубом на групповой стадии Лиги Европы в 2015 году, проиграв «Спортингу» со счетом 2:4. В целом, в трех домашних матчах с клубами из Португалии «железнодорожники» одержали лишь одну победу при двух поражениях.


Фото: РИА Новости


Для «Порту» крайним визитом в Россию считается 2013 год. Тогда португальцы на групповом этапе ЛЧ сыгарали в ничью с «Зенитом» (1:1). При этом португальский клуб выиграл свои первые четыре матча в России, а последняя победа пришлась на матч с московским «Спартаком» (5:2) в четвертьфинале Лиги Европы в 2011 голу. Это единственная победа «Порту» в последних пяти встречах с соперниками из России дома и на выезде (две ничьих и два поражения).

Составы команд

«По составу еще не определился, непонятно еще, кто сможет сыграть. Есть травмированные, кто близок к восстановлению, поэтому решим в день игры, кто выйдет на поле", — отмечал Семин перед матчем.

Точно встречу пропустит нападающий москвичей Федор Смолов, несколько недель назад получивший травму плеча. Но есть и положительные моменты: к тренировкам вернулся Джефферсон Фарфан. Перуанец восстановился после повреждения, из-за которого пропустил около двух месяцев.


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


В составе «Порту» тоже есть потери: главный бомбардир команды Венсан Абубакар не примет участия в матче тоже из-за травмы. «Хотелось бы рассчитывать и на него, который получил травму, и мы не решились внести его в заявку на Лигу чемпионов. Я как тренер должен найти другие варианты, и не думаю, что это проблема для нас», - отмечал Консейсау.

Самый звездный игрок в составе «Порту» - конечно, Икер Касильас. Бывшей голкипер сборной Испании становился чемпионом мира в 2010 году, а с мадридским «Реалом» пять раз побеждал в чемпионате Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.



О голкипере звучало много хороших слов и перед матчем: «Играть против топ-вратаря, на которого до этого смотрел, когда тот еще за «Реал» выступал, всегда приятно. Команда уже забивала именитым вратарям. Завтра нужно забить…», - высказывался Алексей Миранчук.

- Ну так забей! – перебил, улыбаясь, полузащитника Юрий Семин.


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Теги: Локомотив Порту Эдер Фернандеш
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#1  Koman4  Приморье (Сегодня, 14:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Локомотив, удачи!
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
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