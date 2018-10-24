Лучше поздно, чем никогда: у «Локомотива» остался последний шанс в Лиге чемпионов

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Фото: Reuters

Фото: РИА Новости

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Касильяс, будто специально, пробегает ближе остальных к фотокамерам. Знает, что на него основное внимание #ChampionsLeague pic.twitter.com/aEzOd4nBQg — Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) October 23, 2018

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив» в двух первых матчах группового этапа Лиги чемпионов дважды проиграл, пропустив четыре мяча. Встреча против «Порту» будет решающей для «железнодорожников» в борьбе за право остаться на плаву в самом значимом турнире Старого Света.- о возможностях «Локо» и «Порту».В сложившейся ситуации «Локомотиву» в домашнем матче придется сквозь боль и слезы переигрывать «Порту». В случае поражения шансы московской команды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов сильно ухудшатся: отставание от лидера группы D составит семь очков. Тогда останется только верить на третье место в квартете, которое дает право на продолжении борьбы уже в Лиге Европы. Правда, это тоже нужно заслужить.Стартовый свисток главный арбитр встречи Бобби Мэдден даст в 22:00 по московскому времени. Снова поздний еврокубковый матч в нашей стране, хотя УЕФА предоставляет командам два временных слота.Для журналистов из самого западного государства Европы особо примечательными игроками из «Локо» оказались, естественно, португальские футболисты. Для Португалии Эдер и Фернандеш - весьма именитые игроки. Первый в 2016 дальней пушкой принес Кубок Европы, второй - один из самых перспективных полузащитников в конце нулевых.«Не хотел бы его терять, хочу, чтобы он продлил контракт с нашим клубом», - отвечал Семин на вопрос о контракте Фернандеша, который заканчивается в конце этого сезона.История с новым соглашением Мануэла в «Локо» чуть было не закончилась расставанием уже этим летом. Приближение к естественному окончанию карьеры футболиста, скорее всего, будет снижать количество нулей в его контракте. Так считал клуб и всячески хотел изменить договор. С одной стороны, "железнодорожники", естественно, хотел сохранить своего лидера, с другой - в долгосрочной перспективе не молодеющий португалец мог начать сдавать. На данный момент, Ману - игрок «Локомотива», но португальские журналисты уже подогревают почву для новых рассуждений.Ещё один португалец Эдер играл даже под руководством нынешнего тренера «Порту» Сержиу Консейсау. «Тот год был для меня прекрасным в «Браге», как и для Эдера, соответственно. Знаете, не буду и не хочу ничего советовать Семину, он и так всё знает», - отмечал наставник португальской команды на предматчевой пресс-конференции.Удивительно, что «железнодорожники» никогда не встречались с «Порту». В рамках еврокубковых турниров «Локомотив» играл против «Бенфики», лиссабонского «Спортинга», «Браги».«Локомотив» в последний раз играл с португальским клубом на групповой стадии Лиги Европы в 2015 году, проиграв «Спортингу» со счетом 2:4. В целом, в трех домашних матчах с клубами из Португалии «железнодорожники» одержали лишь одну победу при двух поражениях.Для «Порту» крайним визитом в Россию считается 2013 год. Тогда португальцы на групповом этапе ЛЧ сыгарали в ничью с «Зенитом» (1:1). При этом португальский клуб выиграл свои первые четыре матча в России, а последняя победа пришлась на матч с московским «Спартаком» (5:2) в четвертьфинале Лиги Европы в 2011 голу. Это единственная победа «Порту» в последних пяти встречах с соперниками из России дома и на выезде (две ничьих и два поражения).«По составу еще не определился, непонятно еще, кто сможет сыграть. Есть травмированные, кто близок к восстановлению, поэтому решим в день игры, кто выйдет на поле", — отмечал Семин перед матчем.Точно встречу пропустит нападающий москвичей Федор Смолов, несколько недель назад получивший травму плеча. Но есть и положительные моменты: к тренировкам вернулся Джефферсон Фарфан. Перуанец восстановился после повреждения, из-за которого пропустил около двух месяцев.В составе «Порту» тоже есть потери: главный бомбардир команды Венсан Абубакар не примет участия в матче тоже из-за травмы. «Хотелось бы рассчитывать и на него, который получил травму, и мы не решились внести его в заявку на Лигу чемпионов. Я как тренер должен найти другие варианты, и не думаю, что это проблема для нас», - отмечал Консейсау.Самый звездный игрок в составе «Порту» - конечно, Икер Касильас. Бывшей голкипер сборной Испании становился чемпионом мира в 2010 году, а с мадридским «Реалом» пять раз побеждал в чемпионате Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.О голкипере звучало много хороших слов и перед матчем: «Играть против топ-вратаря, на которого до этого смотрел, когда тот еще за «Реал» выступал, всегда приятно. Команда уже забивала именитым вратарям. Завтра нужно забить…», - высказывался Алексей Миранчук.- Ну так забей! – перебил, улыбаясь, полузащитника Юрий Семин.