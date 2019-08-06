Сразу двое из «Спартака». Сборная лучших игроков 4-го тура

Среди самых полезных футболистов прошедших выходных Марио Фернандес и Чалов, сделавшие победный гол в ворота «Рубина», Роман Ерёменко и роскошный Джорджевич.Обоим голкиперам московского дерби пришлось непросто, но на ворота «Спартака» давления было больше. Максименко устоял второй раз в этом сезоне. Теперь как-то неловко вспоминать летние слухи про Левашова из Тулы.«Тамбов» Григоряна снова упирался и не хотел проигрывать. «Пушкари» наиграли только на один гол – и его сделал левый защитник Альварес, здорово подавший на Луценко.Да, за фол Жиго на Грулёве должны были ставить пенальти – но ведь не поставили же. В остальном защитник был роскошен – три удачных отбора из трёх, четыре перехвата, три выноса и две блокировки. И один из самых интересных моментов у ворот Шушина возник после того, как Жиго успел на подачу с правого фланга.Выдал отличную игру против действующего чемпиона: 4 удачных отбора (при четырёх попытках), 4 перехвата, 7 выносов и 3 блокировки.Устроил один из самых ярких перфомансов тура, сделав победный мяч в Казани, так ещё и поскромничал после игры:- Бразильский футбол? Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный ударПолузащитник оформил гол и голевую передачу в игре против «Оренбурга». Без него дебют Глушакова получился бы куда более мрачным.Как и в прошлом туре, сделал больше всех в команде передач под удар. Но на этот раз этого не хватило до забитого мяча, при этом Юсупов был далеко не лучшим в плане разрушения.Выжигал центр поля – три удачных отбора, три перехвата и две блокировки и тонна выигранных единоборств.Принял участие в двух голевых комбинациях. Ерёменко ужасно сыграл при втором пропущенном мяче (не побежал накрывать игрока, который был совершенно один в центре обороны), но не заставлять же пианиста таскать рояль? У Романа другие задачи.Он просто сделал красоту. Самый красочный момент тура – пусть он и не привёл к заработанным очкам.Снова забил победный гол. Соболеву, который пока лидирует в гонке бомбардиров, пора начинать оглядываться. Лучший бомбардир прошлого сезона набирает обороты.Фото: РПЛ, "Спартак"