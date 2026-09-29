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Товарищеские матчи. Сборные

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Стало известно количество зрителей на матче России и Ирана

Товарищеская встреча сборных России и Ирана на "Казань Арене" вызвала заметный интерес болельщиков.
РФС
За игрой с трибун наблюдали 34 362 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Этот результат стал лучшим по посещаемости матчей национальной команды в Казани с июня 2017 года. Тогда встречу Кубка конфедераций между Россией и Мексикой посетили 41 585 болельщиков.

До матча с Ираном последняя игра сборной России в Казани состоялась 8 октября 2021 года. В отборочной встрече чемпионата мира со Словакией на стадионе присутствовали 9 588 зрителей. Тогда из-за действовавших ограничений арена могла быть заполнена максимум на 30%.

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