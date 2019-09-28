Никогда такого не было - а вдруг теперь? Чем удивит 11-й тур?

Прошедший тур РПЛ недельной давности и кубковая среда ознаменовались сразу несколькими событиями, которых болельщики уж и отчаялись ждать. Что шокирующего может произойти в туре грядущем?

РИА Новости

забили наконец Берг и Мелкадзе, да не просто забили, а сразу по дублю;



Заболотный поразил ворота не впервые в сезоне, но пока это всегда событие, примерно равное по значимости легендарному столкновению с манекеном. Причем событие не только для пересмешников, но и для самого Заболотного, который написал по этому поводу в Инстаграме довольно много букв — точно больше, чем забитых голов;



мало того что отличился Заболотный, сочинцы вообще поразили ворота «Динамо» аж трижды - до этого было всего 5 мячей в 9 турах;



внезапно победил «Тамбов», да не кого-нибудь, а ростовчан;



«Крылья» в Грозном не потеряли очки на последних секундах, а наоборот, отыгрались;



Кононов наконец-то радовался победе — над командой ПФЛ;



разродился забитым мячом Нисимура — в ворота команды ПФЛ…

Итак, чем же российский футбол поразил нас за последнюю неделю:Продолжит ли тур предстоящий этот список «нежданчиков и «долгожданчиков»? Что еще может произойти такого внезапного, чего уже давно или никогда не было?Сказать, что «Урал» побеждает армейцев раз в тысячелетие, будет почти буквальной констатацией факта. Команда из Екатеринбурга в 21-м веке праздновала успех над ЦСКА только однажды. Было это больше десяти лет назад, в июле 2009-го, и это был кубковый матч.В рамках чемпионата екатеринбуржцы не побеждали армейцев с прошлого тысячелетия, а конкретно с 27 мая 1995 года. Правда, тогда это была высшая лига, а команда называлась «Уралмаш». Именно ФК «Урал» и именно в премьер-лиге не выигрывал у ЦСКА ни-ког-да. Все, на что сподобились уральцы в поединках с армейцами в новейшей истории, - это две ничьих в 2013 и 2017 годах.В этом сезоне «Урал» много забивает и много пропускает. А ЦСКА, хоть и пропускает крайне мало (меньше только «Зенит»), но и забивает не густо (меньше, чем тот же «Урал»). Пересечение этих тенденций может выдать нам классический матч «на три результата», и одним из этих трех результатов может стать победа уральцев. Почему бы нет?Лука Джорджевич по части особого расположения болельщиков довольно плотно конкурирует с Заболотным. Если кто не в курсе, Википедия сообщает о форварде «Локомотива» следующее:«отмечается своим умением теряться на поле и не забивать с метра в пустые ворота».Знаменитая на весь футбольный мир история двойного сейва ростовчанина Чернова — это ведь с другого ракурса и история Джорджевича, затянувшего с обработкой мяча настолько, чтобы угодить в спину защитника, наугад вылетающего из площади ворот.Вот и в Кубке России даже Нисимура забил, а Джорджевич так и нет (в Калининграде он попал в штангу). Но есть «правило бывших». Оно далеко не всегда срабатывает, но для Джорджевича против «Зенита» это хотя бы какой-то шанс.То же самое правило может позволить отличиться и Хызыру Аппаеву. Нападающий «Тамбова» начинал карьеру игрока премьер-лиги в «Крыльях», но в элитном дивизионе внутреннего чемпионата отличился только дважды, и это был чемпионат Латвии. В РПЛ в профайле игрока в графе «забитые мячи» до сих пор нули, но в субботу ему играть в Самаре.Это, наверное, самое невозможное из того, что возможно в предстоящем туре.«Красно-белые» сыграли на ноль в последний (крайний?) раз 3 августа в матче с «Динамо». С тех пор сетка ворот «Спартака» неизменно приносила улов в течение 11 игр подряд: шесть раз в чемпионате России, четырежды в Лиге Европы, и вот только что в Набережных Челнах в Кубке от команды второй лиги.Возможно, есть на свете отчаянные оптимисты, которые готовы поставить деньги на то, что «Спартак» проведет «сухой» матч (в смысле игры в обороне). Но даже им стоит знать, что «Оренбург», хоть и в числе тех, кто на самом дне таблицы, не забивал в этом году только «Зениту».На пресс-конференции после поражения от «Торпедо» рулевой «Крыльев» Миодраг Божович предрек, что отставки начнутся, когда будет пауза в чемпионате. А насчет себя сказал, что не уходит, потому что у него есть обязательства перед теми, кто привел его в клуб.Но если вдруг «Крыльям» не удастся обыграть и «Тамбов», кто знает, дождутся ли в Самаре паузы? И не окажется ли угощение болельщиков сербскими блюдами от Божовича «отходной» перед увольнением?Впрочем, примерно с той же вероятностью (от малой до ничтожно малой) «психануть» могут в половине клубов РПЛ. Нижней половине. Начиная с 9-го места, занимаемого «Спартаком». Но это в некоторых случаях скорее мечта, чем вероятность.