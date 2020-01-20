Ранее бразильские СМИ сообщили, что игроком интересуется «Сантос», а «Спартак» готов отпустить его за 7-8 млн евро. Также утверждается, что «Сантос» хочет взять бразильца в аренду, но этот вариант не устраивает москвичей.
«Думаю, там своя «внутренняя кухня», может, по деньгам не сошлись. Считаю, что Айртон и «Спартаку» полезен — он мне нравится как игрок, не знаю, почему поднялся вопрос его убирать. Он быстрый, а если речь идёт о том, что он ошибается, так все ошибаются в «Спартаке». Может, ещё не закончился процесс адаптации.
Этот игрок картину не портит, в Спартаке есть масса других персонажей, с которыми можно расстаться, с кем — сказать не могу, не хочу обижать людей», — приводит слова Червиченко Sport24.
Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. Москвичи заплатили за него 7 млн евро. В текущем сезоне Айртон провёл 17 матчей в рамках РПЛ.
Червиченко: Айртон и «Спартаку» полезен, не знаю, почему поднялся вопрос его убирать
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба бразильского защитника Айртона.
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