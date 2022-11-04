Прогноз Rusfootball на 16-й тур РПЛ. "Химки" без Гогниева, "Спартак" на Чёрном море

Сегодня своим прогнозом делюсь я, журналист Rusfootball.info Антон Мозговой.
«Химки» — «Оренбург» — 1:1
В последнюю неделю «Химки» были едва ли не главным ньюсмейкером РПЛ. После огня, который дал Спартак Гогниев в матче с «Динамо», наступил настоящий апогей. Да, с игрой у команды всё плохо. Но тут есть несколько причин. Почему в «Алании» у Артурыча всё сложилось? Там он собирал игроков сам, он поднял их из второй лиги до полуфинала Кубка России. Там ребята верили в идеи тренера и бились за него. В «Химках» такого пока не видно. Кажется, что футболисты подмосковного клуба отторгают Гогниева, как инородное тело.
Возможно, трёхматчевая дисквалификация Гогниева даже пойдёт на пользу команде. По крайней мере, на бровке не будет той экспрессии и огня, которые даёт тренер. «Оренбург» стилистически должен быть удобен «Химкам». Оренбуржцы оставляют свободное пространство, позволяют играть сопернику. Да и не могут же «Химки» всегда проигрывать? Здесь я ставлю на рискованную ничью.
«Сочи» — «Спартак» — 1:2
Ранее сообщалось, что в «Сочи» приняли решение уволить Вадима Гаранина. Экс-наставник южан Владимир Федотов в прошлом сезоне привёл команду к историческим серебряным медалям. На его фоне Гаранин пока проваливается. Первый круг завершён лишь на 9-м месте в 11 очках от второй строчки. Поэтому увольнение специалиста будет вполне логичным итогом (если состоится).
«Сочи» пока вообще не впечатляет, чего не скажешь о «Спартаке». В пяти последних турах «Спартак» потерял лишь два очка. Да, в прошлом туре красно-белые не без труда обыграли «Торпедо» (1:0), но у «Спартака» проблем нет. Вряд ли москвичи потеряют очки в Сочи. Надежда хозяев — непростые погодные условия на берегу Чёрного моря в ноябре.
«Зенит» — «Ахмат» — 2:0
Питерцы первый круг прошли без единого поражения. И, наверняка, команда Сергея Семака продолжит эту серию в 16-м туре. Домашний матч с «Ахматом» — хороший шанс упрочить лидерство. Пока грозненцы при Сергее Ташуеве довольно стабильны, но, как говорят многие, команда идёт на багаже Талалаева.
Конечно, «Ахмат» упрётся. Но, положа руку на сердце, «Зенит» может потерять очки, лишь уступив сам себе. И не верится, что питерцы оступятся. Как правило, у команды Семака в матчах с «Ахматом» возникают проблемы лишь в Грозном. На своём поле сине-бело-голубые должны забирать три очка.
«Факел» — «Краснодар» — 1:2
«Краснодар» в последнее время лихорадит. Южане после весьма достойного старта начали активно терять очки. В пяти последних матчах в РПЛ у команды всего одна победа. Из-за неудачной серии краснодарцы откатились на шестое место и подотстали от первой тройки. Матч в Воронеже будет очень важен, где ещё брать очки, если не здесь?
«Факел» и сам сейчас переживает непростое время. Воронежцы за весь сезон пока одержали лишь одну победу. Столько же побед лишь у «Торпедо». Пока за счёт ничьих «Факел» находится в зоне стыковых матчей, но тут уже воронежцам повезло, что «Химки» и «Торпедо» оказались такими нежизнеспособными.
Конечно, поддержка трибун будет важным фактором в пользу «Факела», но «Краснодар» должен побеждать.
ЦСКА — «Пари НН» — 2:0
ЦСКА второй круг начнёт домашним матчем с «Пари НН». «Армейцы» прошли неудачный отрезок, который практически выключил их из числа претендентов на чемпионство. Лишь в прошлом туре москвичи смогли прервать серию из трёх ничьих подряд, обыграв «Локомотив» (1:0).
Что касается «Пари НН», то нижегородцы потерпели три поражения подряд. Любопытно, что всё это происходит на фоне слухов об уходе Михаила Галактионова в «Локомотив». Правда, непонятно, идёт ли речь о повышении или нет, учитывая, что москвичи находятся ещё ниже нижегородцев в турнирной таблице.
«Пари НН» сейчас не впечатляет, а ЦСКА на своём поле должен добиться убедительной победы. Ставим на москвичей в этой встрече.
«Урал» — «Локомотив» — 1:1
Не перестаём восхищаться работой Виктора Гончаренко в «Урале». Как же преобразилась команда после смены тренера! Да, Игорь Шалимов, работавший ранее в Екатеринбурге, может и дальше давать язвительные комментарии, но команда набирает очки! Сейчас «Урал» уже взлетел на 10-е место, набрав 17 очков. И именно екатеринбуржцы будут фаворитами в матче с «Локомотивом», который прозябает в стыковой зоне.
В прошлом туре «Урал» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а «Локо» уступил ЦСКА (0:1). Нельзя сказать, что «железнодорожники» играли плохо. Скорее, речь идёт о невезении. Учитывая турнирное положение, отступать «Локо» некуда, но «Урал» — очень серьёзный соперник. Ничья выглядит вполне ожидаемым исходом.
«Торпедо» — «Крылья Советов» — 1:1
«Торпедо» при Андрее Талалаеве стало играть ещё более строго в обороне. «Автозаводцы» едва не удержали ничью в матче со «Спартаком», допустив лишь одну серьёзную ошибку. И матч с «Крыльями» — хороший шанс побороться за очки. К сожалению, самарцы в нынешнем сезоне не так хороши, как раньше. Вместо развесёлой игры появилось больше прагматизма и ничейных исходов (их было уже пять).
Наверняка, «Крылья» сыграют первым номером, но «Торпедо» уже привыкло отсиживаться в обороне. У москвичей будут шансы для контратак и надежда на очки. Здесь ставим на ничью.
«Ростов» — «Динамо» 1:1
Завершает программу тура матч «Ростова» и «Динамо». Пожалуй, именно эта встреча претендует на статус центральной в туре. Всё-таки, речь идёт о матче 4-й и 5-й команд турнирной таблицы.
Москвичи одержали три победы подряд, забив аж 12 мячей! Правда, шесть из них пришлись на встречу с «Химками». «Ростов» после неудачной серии из двух матчей без побед сумел набрать важнейшие три очка в поединке с «Ахматом». Причём, победа получилась волевой. Теперь ростовчане в хорошем настроении подходят к очередному поединку.
Выделить одного из соперников здесь сложно. Ничья предсказуема.
Все матчи 16-го тура РПЛ
Химки — Оренбург
Сочи — Спартак
Зенит — Ахмат
Факел — Краснодар
ЦСКА — Пари НН
Урал — Локомотив
Торпедо — Крылья Советов
Ростов — Динамо