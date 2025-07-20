«Давайте пять-семь туров посмотрим. Но мне кажется, что «Спартаку» в этом сезоне будет сложнее, чем в прошлом», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».
В первом туре РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. Игра прошла вчера, 19 июля, на домашнем стадионе «красно-белых». Единственный мяч забил Маркиньос на 37-й минуте.
В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Балтикой» из Калининграда в Москве. Матч состоится в субботу, 26 июля. Начало - в 15:00.
Глушаков: в этом сезоне "Спартаку" будет сложнее, чем в прошлом
Экс-игрок московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Химки"