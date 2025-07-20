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Аршавин: Жерсон - это как доктор футбольных наук. С таким большим запасом он выглядел на поле

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о дебюте полузащитника Жерсона за «Зенита» в матче против «Ростова» (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
«Жерсон - это как доктор футбольных наук. Пара аспирантов еще была на поле, а все остальные - студенты. «Зенит» угадал на 100%. С таким запасом человек выглядел на поле большим», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Жерсон появился на поле сразу после перерыва при счете 0:1. Результативными действиями 28-летний полузащитник не отметился.

Напомним, что бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до лета 2030 года.

В 2025 году Жерсон принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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