«Жерсон - это как доктор футбольных наук. Пара аспирантов еще была на поле, а все остальные - студенты. «Зенит» угадал на 100%. С таким запасом человек выглядел на поле большим», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Жерсон появился на поле сразу после перерыва при счете 0:1. Результативными действиями 28-летний полузащитник не отметился.
Напомним, что бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до лета 2030 года.
В 2025 году Жерсон принял участие в 28 матчах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Аршавин: Жерсон - это как доктор футбольных наук. С таким большим запасом он выглядел на поле
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о дебюте полузащитника Жерсона за «Зенита» в матче против «Ростова» (2:1).
Фото: ФК "Зенит"