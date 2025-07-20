«Команде не хватило реализации. Мы создали ряд моментов, которые были обязаны забивать. Игра показывает, что мы, так скажем, в разном состоянии находимся. Не все работали с начала сборов. Будем готовиться, к сожалению, по ходу чемпионата», - цитирует Сторожука «Матч ТВ».
Напомним, что счет в матче открыл Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте. На 51-й минуте Велдин Ходжа увеличил преимущество «Рубина».
Во втором туре «Ахмат» сыграет с ЦСКА в Москве. Матч состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
Главный тренер "Ахмата" рассказал, в каком состоянии находится команда
Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук высказался после матча с «Рубином» в первом туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"