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Главный тренер "Ахмата" рассказал, в каком состоянии находится команда

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук высказался после матча с «Рубином» в первом туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"
«Команде не хватило реализации. Мы создали ряд моментов, которые были обязаны забивать. Игра показывает, что мы, так скажем, в разном состоянии находимся. Не все работали с начала сборов. Будем готовиться, к сожалению, по ходу чемпионата», - цитирует Сторожука «Матч ТВ».

Напомним, что счет в матче открыл Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте. На 51-й минуте Велдин Ходжа увеличил преимущество «Рубина».

Во втором туре «Ахмат» сыграет с ЦСКА в Москве. Матч состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).

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