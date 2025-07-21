"На мой взгляд, офсайд в этом моменте не должен был трактоваться как активный. Между игроком в положении "вне игры" и вратарём ростовчан Ятимовым было заметное расстояние, он никак не мешал вратарю, не закрывал обзор, не создавал давления и не влиял на принятие решений. VAR здесь должен был помочь сохранить гол, а не вычеркнуть его", — сказал Егоров в интервью Betonmobile.
Гол нападающего "Зенита" Лусиано Гонду на 85-й минуте был отменен из-за офсайда. Полузащитник "Зенита" Педро во время начала атаки отдал пас на Луиса Энрике, который находился в положении вне игры.
"Зенит" благодаря победе над "Ростовом" продолжает рекордную серию по победам в стартовых турах чемпионата России. Петербургский клуб не проигрывает 23 года подряд. Последний раз "Зенит" уступил "Анжи" (0:2) в 2002 году.
В следующем туре "Зенит" сыграет против "Рубина". Матч пройдет в Казани 27 июля. Ростов на день раньше проведет гостевой матч против московского "Динамо".
Егоров считает, что отмена гола "Зенита" была ошибкой
Бывший футбольный арбитр Александр Егоров резко раскритиковал решение отменить гол "Зенита" в матче с "Ростовом" (2:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"