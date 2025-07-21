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Егоров считает, что отмена гола "Зенита" была ошибкой

Бывший футбольный арбитр Александр Егоров резко раскритиковал решение отменить гол "Зенита" в матче с "Ростовом" (2:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"На мой взгляд, офсайд в этом моменте не должен был трактоваться как активный. Между игроком в положении "вне игры" и вратарём ростовчан Ятимовым было заметное расстояние, он никак не мешал вратарю, не закрывал обзор, не создавал давления и не влиял на принятие решений. VAR здесь должен был помочь сохранить гол, а не вычеркнуть его", — сказал Егоров в интервью Betonmobile.

Гол нападающего "Зенита" Лусиано Гонду на 85-й минуте был отменен из-за офсайда. Полузащитник "Зенита" Педро во время начала атаки отдал пас на Луиса Энрике, который находился в положении вне игры.

"Зенит" благодаря победе над "Ростовом" продолжает рекордную серию по победам в стартовых турах чемпионата России. Петербургский клуб не проигрывает 23 года подряд. Последний раз "Зенит" уступил "Анжи" (0:2) в 2002 году.

В следующем туре "Зенит" сыграет против "Рубина". Матч пройдет в Казани 27 июля. Ростов на день раньше проведет гостевой матч против московского "Динамо".

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