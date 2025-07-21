Медведев: "Ростов" с "Зенитом" играл так, будто у них судьба команды решается

«Очень непростая победа, волевая. В первом тайме играли на первой-второй скорости, а «Ростов» играл очень организованно - и в обороне, и прессинговал, что привело к ошибке. Но вторая половина матча была совершенно другой - скорость движения и футбольной мысли была совершенно другой, что и привело к острым атакам, голам. Против «Зенита» все выходят с особым настроением. «Ростов» вчера играл так, будто у них судьба команды решается», - цитирует Медведева «РИА Новости».
Вчера, 20 июля, «Зенит» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (2:1) в первом туре РПЛ.
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.
В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Рубином» в гостях. Матч состоится 27 июля. Начало - в 20:00 (по мск).