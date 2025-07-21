- У нас еще нет такой команды, которая может навязать борьбу за первое место. У нас новая команда, новый тренер, новая группа игроков. Мы все пока только привыкаем друг к другу, потому что работаем вместе только месяц. Но мы будем бороться за самые высокие места.
Напомним, московское "Динамо" сыграло вничью с калининградской "Балтикой", которая вернулась в элиту российского футбола, в первом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Этот матч стал дебютным в чемпионате страны для Валерия Карпина в качестве главного тренера "Динамо".
В следующем туре бело-голубые сыграют дома против бывшей команды Карпина — "Ростова". Встреча запланирована на 26 июля.
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Фернандес: у "Динамо" еще нет команды, способной навязать борьбу за 1-е место
Защитник "Динамо" Роберто Фернандес поделился мнением о перспективах борьбы бело-голубых за чемпионство в РПЛ в сезоне-2025/26.
Фото: ФК "Динамо"