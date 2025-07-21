Глушаков: "Спартак" выиграл первую игру - все говорят о чемпионстве

- Все начинается с начала. "Спартак" выиграл первую игру — все говорят о чемпионстве. Чем меньше игроки и остальные люди будут об этом говорить, тем больше шансов будет. Я проходил это, был там — все время говорят. Но могу сказать так: в нынешнем сезоне "Спартаку" будет еще тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем.
В первом туре РПЛ сезона-2025/26 красно-белые обыграли махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0. В следующем туре "Спартак" примет калининградскую "Балтику". Игра состоится в субботу, 26 июля.
Денис Глушаков — чемпион России 2016/17 в составе московского "Спартака". Это чемпионство стало первым для москвичей за 16 лет, а Денис был капитаном той команды. В мае 2025 года завершил профессиональную карьеру игрока.
Источник: "Чемпионат"