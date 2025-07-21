«Возможно, Сергею Богдановичу нужно пересмотреть тренировочный процесс. Уже не первый год у «Зенита» такая смута в игре. Может, образовались какие-то клановые группировки в команде, где одни бразильцы и русские. Они не могут найти общий язык, и это сказывается на тренировочном процессе», - цитирует Попова Metaratings.ru.
Матч первого тура между «Зенитом» и «Ростовом» прошел вчера, 20 июля. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» (2:1).
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.
В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях.
Попов: уже не первый год у "Зенита" смута в игре
Экс-игрок казанского «Рубина» Алексей Попов отреагировал на победу «Зенита» над «Ростовом» в матче первого тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Зенит"