Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».
Сегодня, 21 июля, Акинфеев сыграл на ноль в игре первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Всего за карьеру в высшем дивизионе вратарь провел 597 встреч.
Второе место в списке занимает Сергей Рыжиков (134), а на третьей позиции располагается Сергей Овчинников (129).
Стоит добавить, что 39-летний голкипер провел 500-ю игру с капитанской повязкой. Напомним, что в минувшем сезоне Акинфеев принял участие в 30 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
В следующем туре «армейцы» сыграют с грозненским «Ахматом» на домашнем поле. Матч состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).
Акинфеев отыграл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел 263-й «сухой» матч в чемпионатах России.
Фото: ПФК ЦСКА