Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Акинфеев отыграл 263-й «сухой» матч в чемпионатах России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев провел 263-й «сухой» матч в чемпионатах России.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Сегодня, 21 июля, Акинфеев сыграл на ноль в игре первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Всего за карьеру в высшем дивизионе вратарь провел 597 встреч.

Второе место в списке занимает Сергей Рыжиков (134), а на третьей позиции располагается Сергей Овчинников (129).

Стоит добавить, что 39-летний голкипер провел 500-ю игру с капитанской повязкой. Напомним, что в минувшем сезоне Акинфеев принял участие в 30 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

В следующем туре «армейцы» сыграют с грозненским «Ахматом» на домашнем поле. Матч состоится в воскресенье, 27 июля. Начало - в 15:00 (по мск).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится