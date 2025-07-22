"Не кажется ли мне, что многие недооценивают тренерское мастерство Талалаева? Есть такое. Андрей Викторович — действительно недооцененный тренер. Не могу сказать, почему это так. Он не работал в топ-клубах РПЛ? Возможно, из-за этого тоже недооценивают. Конечно, это огорчает, что наших тренеров не ценят", - цитирует Менделя "РБ Спорт".
Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с сентября 2024 года - под его руководством команда заняла первое место в Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу. Ранее российский специалист занимал аналогичную должность в подмосковных "Химках", московском "Торпедо", грозненском "Ахмате", самарских "Крыльях Советов" и ряд других российских клубов.
В 1 туре чемпионата России калининградцы на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" - 1:1. Во втором туре РПЛ "Балтика" отправится на выезд к московскому "Спартаку", который одержал победу над махачкалинским "Динамо" в 1 туре чемпионата России (1:0).
Капитан "Балтики" Мендель считает, что Талалаева недооценивают
Полузащитник "Балтики" Андрей Мендель высказался о качествах главного тренера Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"