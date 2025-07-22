"Рубин" – не претендент на топ-5 РПЛ. Его место – середина турнирной таблицы. Он не хватает звезд с неба", - приводит слова Кирьякова Metaratings.
В 1 туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" одержал гостевую победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0. Во 2 туре чемпионата России команда Рашида Рахимова примет на своем поле петербургский "Зенит".
По итогам сезона-2024/2025 казанцы заняли седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 45 очков в 30 встречах.
Кирьяков: "Рубин" - не претендент на топ-5 РПЛ
Российский тренер Сергей Кирьяков оценил уровень игры казанского "Рубина".
Фото: ФК "Ахмат"