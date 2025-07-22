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В "Ахмате" объяснили возвращение в клуб Конате

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о возвращении в клуб Мохамеда Конате.
Фото: ФК "Ахмат"
"Совпали желания клуба и футболиста. Он был свободен, его и вернули. Если бы не были уверены в его качествах, не вернули бы его", - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".

Мохамед Конате выступал за грозненский "Ахмат" с 2021 по 2024 год - в прошлом сезоне нападающий выступал за саудовский "Эр-Рияд", а этим летом грозненцы объявили о возвращении форварда - нападающий заключил контракт с клубом на три сезона.

Всего Мохамед Конате провел за "Ахмат" во всех турнирах 91 матч и отметился 34 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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